“الصحة” تطرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لاستطلاع الآراء

المناطق - الرياض

طرحت “وزارة الصحة”، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة على “منصة استطلاع”، لاستطلاع الآراء، على أن تنتهي فترة استقبال الآراء بتاريخ 18 يونيو 2021.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص للمؤسسات الصحية والخاصة، وأحكام إدارة المستشفيات، والمستوصفات، والعيادات الخاصة والمجمعة، وإدارة المختبرات الطبية، وإدارة مراكز الخدمة الطبية المساعدة، كما تبين أحكام العقوبات، والأحكام الختامية.

ويطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة.

وتضمنت الاشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة، أن يكون مالك العيادة طبيباً سعودياً مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب ممارس في نفس نشاط العيادة المطلوب الترخيص لها.

ويشترط تعيين مشـرف طبـيب أو مهني سعـودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي، أو المختبر، أو مركز الأشعة، أو مركز جراحة اليوم الواحد في المدن التالية: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام والخبر، ويجوز للوزير إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، ويستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي.

كما يشترط أن يكون المدير الإداري في المؤسسات الصحية الخاصة سعودياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، فيما تنص اللائحة بألا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم عروض ترويجية بأي وسيلة دون الحصول على موافقة الوزارة.

ويمكن الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة عبر الرابط.