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نجاح عملية نوعية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لاستبدال الفقرة العنقية بأخرى اصطناعية

نجاح عملية نوعية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لاستبدال الفقرة العنقية بأخرى اصطناعية

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نجاح عملية نوعية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لاستبدال الفقرة العنقية بأخرى اصطناعية

نجاح عملية نوعية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لاستبدال الفقرة العنقية بأخرى اصطناعية
http://almnatiq.net/?p=985594
المناطق - بريدة

تمكن بفضل الله فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من إجراء عملية جراحية نوعية لمصاب في حادث مروري حيث تبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية اللازمة وجود كسر مضاعف بالفقرة السابعة في العنق (C7) وهي من أخطر الفقرات بحكم موقعها بين فقرات العنق والصدر تسببت في تنميل وضعف في الأطراف وربما مضاعفاتها تؤدي لشلل رباعي لاسمح الله.
وتضمنت العملية استبدال الفقرة العنقية بفقرة اصطناعية ( ACCF : Anterior cervical corpectomy and fusion ) وإزالة الفقرة المتأثرة بفقرة أخرى صناعية واستطاع الفريق التغلب على حساسية مكان الجراحة لقربها من الحبل الشوكي والأعصاب المسؤولة عن الحركة.

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