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39156 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات القنفذة

39156 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات القنفذة
http://almnatiq.net/?p=985597
المناطق - القنفذة

قدّمت العيادات الخارجية بمستشفيات صحة القنفذة خدماتها لـ (39156) مستفيدًا، منذ بداية العام 2021م وحتى الآن، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات بمستشفى القنفذة (9639) مراجعًا ومستشفى جنوب القنفذة (9425) مراجعًا وعدد مراجعي العيادات بمستشفى ثريبان (3743) مراجعًا وعدد مراجعي العيادات بمستشفى المظيلف (7475) مراجعًا، وعدد مراجعي العيادات بمستشفى نمرة (8874) مراجعًا.
يُذكر أن صحة القنفذة تقدم خدماتها من خلال 5 مستشفيات 44 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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