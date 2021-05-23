توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل ، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الـ 11 مساءً.
”الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة حائل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل ، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
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