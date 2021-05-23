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‏”الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة حائل ‏ ‏

‏”الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة حائل ‏ ‏
http://almnatiq.net/?p=985600
المناطق - حائل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، ‏هطول ‏أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل ، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏
‏ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الـ 11 ‏مساءً.‏

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