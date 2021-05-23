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خادم الحرمين وولي عهده يهنئان رئيس دولة أرتيريا بذكرى الاستقلال

خادم الحرمين وولي عهده يهنئان رئيس دولة أرتيريا بذكرى الاستقلال
http://almnatiq.net/?p=985602
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى،وولي عهده عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب دولة إريتريا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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