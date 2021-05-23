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انطلاق فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي للكتاب

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انطلاق فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي للكتاب

انطلاق فعاليات الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي للكتاب
http://almnatiq.net/?p=985606
المناطق - أبو ظبي

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، وتستمر حتى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتشهد الدورة الحالية من المعرض – التي تعقد في نسختها الهجينة حضوريًا وافتراضيًا – مشاركات دولية ومحلية واسعة تجسد المكانة العالمية التي يحظى بها معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يمثل جسرًا ثقافيًا وأدبيًا بين الحضارات المختلفة بما يزخر به من إصدارات وفعاليات متنوعة تلبي التطلعات المعرفية لجميع الزوار.

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