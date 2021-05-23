رئيس جامعة القاهرة: تطوير مستشفيات القصر العيني بالتعاون مع صندوق السعودي للتنمية

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أوضح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت أن عملية تطوير مستشفيات القصر العيني تقدر بنحو 200 مليون دولار ، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية قرض مشروع التطوير بقيمة 120 مليون دولار من قبل الجانب السعودي ممثلا في الصندوق السعودي للتنمية، ومبلغ 80 مليون دولار من الجانب المصري .

وقال الدكتور الخشت في تصريح له اليوم أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بدأ يخرج من حيز التصميم الورقي إلى حيز التنفيذ الفعلي بعد المرور بفترات من الاجراءات والمحادثات مع صندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية ، مشيرا إلى أنه تم التوقيع في العام الماضي على عقد مدير مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني مع شركة “HILL” العالمية بعد موافقة الجانبين السعودي والمصري .

وأكد رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تولت مع الجانبين السعودي والمصري متابعة الإنتهاء من جميع الإجراءات حتى وصل المشروع إلى خطواته النهائية للتنفيذ لاختيار استشاري المشروع ، مبينا أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تجديد شامل وحوكمة لمستشفيات قصر العيني وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى .