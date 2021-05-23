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افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات تقنية بمنطقة عسير

افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات تقنية بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=985612
المناطق - عسير

أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني افتتاح البكالوريوس المسائي في ثلاث كليات بمنطقة عسير بدءاً من الفصل التدريبي الأول 1443هـ .
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن التخصصات الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال الفصل التدريبي المقبل هي تخصص ميكانيكا السيارات بالكلية التقنية بأبها وتخصص الإدارة العامة بالكلية التقنية ببيشة وتخصص شبكات الحاسب الآلي بالكلية التقنية بخميس مشيط ، مشيرا إلى أن افتتاح مسارات تدريبية جديدة بالمنطقة إضافة إلى المسارات القائمة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل في منطقة عسير .

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