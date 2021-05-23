مدير تعليم عنيزة يدشن مبادرة “نحتاجك لنصل إليهم”

المناطق - عنيزة

دشن سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي، صباح اليوم الأحد، مبادرة “نحتاجك لنصل إليهم”، وذلك بمبنى الإدارة، بحضور مساعدي مدير التعليم وعددٍ من القيادات التعليمية، حيث تهدف المبادرة التي يطلقها قسم التعليم المستمر (بنات) لتفعيل دور المجتمع لحصر أعداد الأمية أو اللذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي، بهدف الوصول إلى أن تكون “عنيزة بلا أمية”.

وتقوم فكرة هذه المبادرة، التي تأتي ضمن تفعيل العقد العربي الذي تبنته وزارة التعليم ويسعى إلى القضاء على الأمية في المملكة، على فكرة الوصول لكل الأميين والأميات وذوي التعليم المتدني وحصرهم وتصنيفهم للالتحاق بالمراحل التي تناسبهم في البرنامج، تمهيدا لتحقيق هدف وزارة التعليم وإعلان مدينة عنيزة بلا أمية بإذن الله تعالى، وذلك من خلال تعاون أفراد المجتمع ومبادرتهم بتسجيل من يعرفون من الأميين من خلال رابط إلكتروني مخصص لذلك.

كما تهدف المبادرة للوصول إلى الأميين في أماكن تواجدهن، وتفعيل الدور المجتمعي من خلال مشاركة أفراد المجتمع في حصر الأميات، وحصرهم وتصنيفهم في أحياء مدينة عنيزة، وكذلك حصر وتصنيف من لديهن مستوى تعليمي متدني (لم تكمل المرحلة الابتدائية)، وتسجيلهم في برنامج مجتمع بلا أمية، وتسجيل ذوات التعليم المتدني في المرحلة التي تناسب تعليمهم أو شهادتهم، إضافة إلى تقديم الدعم لجميع الطلاب والطالبات لاستكمال التعليم، وذلك دعمًا لرؤية المملكة ۲۰۳۰ التي أكدت على أن التعليم حق للجميع.