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مأساة مروعة.. مقتل 21 متسابقا خلال ماراثون “النهر الأصفر”

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مأساة مروعة.. مقتل 21 متسابقا خلال ماراثون “النهر الأصفر”

مأساة مروعة.. مقتل 21 متسابقا خلال ماراثون “النهر الأصفر”
http://almnatiq.net/?p=985645
المناطق - وكالات

في حادث مأساوي غريب من نوعه، ذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، الأحد، أن 21 متسابقا قتلوا من جراء موجة برد قارس اجتاحت سباقا للركض في إقليم غانسو بشمال غرب البلاد، السبت.

وأقيم السباق، الذي امتد لمسافة 100 كيلومتر، صباح السبت في ستونفورست، وهي مقصد سياسي بمنطقة جينغتاي التابعة لمدينة باين.

وشارك في السباق 172 متسابقا، ونقلت “رويترز” عن وكالة الصين الجديدة للأنباء “شينخوا” أنه تأكد سلامة 151 متسابقا، منهم 8 تعرضوا لإصابات طفيفة.

وكانت السلطات في مدينة بايين بمقاطعة غانسو قالت إن “عاصفة هوجاء مفاجئة” تخللها تساقط حبّات من البرد وأمطار جليدية ورياح عاتية ضربت جزءاً من مسار هذا الماراثون، السبت، قرابة الساعة 13:00 (الأحد 05:00 ت غ)، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً في حين لا يزال شخص آخر مفقوداً.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها “شينخوا” أفادت بسقوط 16 قتيلاً، و5 مفقودين بسبب “طقس سيّئ ضرب المنطقة خلال السباق”.

وأوضحت الوكالة أن سباق “الألترا ماراثون” الذي أقيم في “غابة حجر النهر الأصفر” قرب مدينة بايين أُوقف إثر هبوب العاصفة.

وسباقات “الألترا ماراثون” تزيد مسافتها عن مسافة الماراثون الرسمي وقدرها 42 كيلومترا و195 مترا.

وتقع غانسو، وهي إحدى أفقر مناطق الصين، على حدود منغوليا من الشمال وشينجيانغ من الغرب.

وتشتهر “غابة حجر النهر الأصفر” بتضاريسها الجبلية الوعرة ومناظرها الخلابة، إذ إنّها تتميز بصواعد ونوازل حجرية وتُعتبر موقعاً مفضّلاً لتصوير العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الصينية، وفقاً لصحيفة “تشاينا ديلي”.

وبحسب، ما نقلت “فرانس برس” عن الصحيفة فإن العلماء يعتقدون أن التكوينات الصخرية في هذه المنطقة تعود إلى 4 مليارات سنة.

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