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أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

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أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=985649
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجهات الحكومية بالمنطقة بمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، مؤكداً حرصه وسمو نائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية بالتنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.
ودعا ‏سموه المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهود القائمة على خدمتهم وحمايتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية من خلال التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء تواجدهم بالجوامع والمساجد والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، راجياً الصحة والسلامة للجميع.

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