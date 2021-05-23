احدث الأخبار

خمسة آلاف مسافر يوقعون على بطاقات الالتزام الصحي بمبادرة “صحتك أمانة”
المنطقة الشرقية
 إصابات كورونا في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ نحو عام
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
منطقة جازان
 مأساة مروعة.. مقتل 21 متسابقا خلال ماراثون “النهر الأصفر”
أبرز المواد
 “بلا مبالغات” هذه هي الحقيقة العلمية للفطر القاتل وكورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يستقبل قائد القاعدة الجوية بالمنطقة
منطقة الجوف
 ” فلكية جدة ” : تشهد سماء المملكة والوطن العربي أقرب بدر عملاق يوم الأربعاء القادم
أبرز المواد
 صور من الجو تظهر مئات القبور لضحايا كورونا في الهند
أبرز المواد
 مدير تعليم عنيزة يدشن مبادرة “نحتاجك لنصل إليهم”
أبرز المواد
 الفرق الرقابية بعمل الخبر تكثف جولاتها في عطلة عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 جامعة حائل تطلق حملة “جامعة حائل محصنة”
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تنظم برامج صيفية للأئمة والمؤذنين والخطباء ومنسوبي المساجد
أبرز المواد
خمسة آلاف مسافر يوقعون على بطاقات الالتزام الصحي بمبادرة “صحتك أمانة”

خمسة آلاف مسافر يوقعون على بطاقات الالتزام الصحي بمبادرة “صحتك أمانة”

المنطقة الشرقية
إصابات كورونا في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ نحو عام

إصابات كورونا في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ نحو عام

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

منطقة جازان
مأساة مروعة.. مقتل 21 متسابقا خلال ماراثون “النهر الأصفر”

مأساة مروعة.. مقتل 21 متسابقا خلال ماراثون “النهر الأصفر”

أبرز المواد

أطلقتها أمانة الشرقية على جسر الملك فهد

خمسة آلاف مسافر يوقعون على بطاقات الالتزام الصحي بمبادرة “صحتك أمانة”

خمسة آلاف مسافر يوقعون على بطاقات الالتزام الصحي بمبادرة “صحتك أمانة”
http://almnatiq.net/?p=985654
المناطق - الدمام

اختتمت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة “صحتك أمانة” بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بمشاركة خمسة آلاف مسافر وقعوا بطاقات الالتزام الصحي موجهين رسائلهم المجتمعية عبر جدارية بالجسر للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية عن فيروس كورونا، وجاءت المبادرة التي استمرت لمدة 5 أيام بالتزامن مع رفع قيود السفر مستهدفة المسافرين على جسر الملك فهد.
وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال زيارته أمس للمبادرة والتوقيع على بطاقة الالتزام الصحي، على مستوى الوعي الكبير الذي يتمتع به المواطنين داخل المملكة وخارجها في مجال الالتزام بالإجراءات الاحترازية من هذا الوباء، مبينا أن هذه المبادرة التي اطلقتها أمانة الشرقية شارك فيها أكثر من خمسة آلاف مسافر من خلال الجدارية التوعوية والتوقيع على بطاقات الالتزام الصحي، حيث حققت أثرا واضحا لدى المسافرين منذ انطلاقتها في الخامس من شوال بهدف الوصول إلى مجتمع وقائي بكل زمان ومكان وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم ملتزمين بالمتطلبات الوقائية ليعودوا لبلدهم سالمين كما غادروا سالمين منها، فيما وجه الجبير الشكر والتقدير للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد على تعاونهم في تنفيذ ونجاح هذه المبادرة التوعوية ولكافة المتطوعين والمتطوعات الذين سخروا جهودهم وأوقاتهم لخدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن على ما حققته مبادرة “صحتك أمانة” من توعية وتثقيف للمسافرين خلال الخمسة أيام الأولى من انطلاقتها ، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة التوعوية بالشراكة مع أمانة الشرقية والهادفة لتعزيز صحة الفرد ونشر ثقافة الوقاية، مع تعزيز المبادئ الاحترازية والسلوكيات الإيجابية لتعامل المسافرين مع الفيروس والالتزام بالإرشادات الصحية داخل المملكة وخارجها ، ومضيفا حرص المؤسسة على أن يكون المسافر جزءاً من الحدث وعاملاً رئيساً فيه انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية التي تجعله صانع أثر بالتوعية والتثقيف .
وشهد اليوم الختامي لمبادرة “صحتك أمانة” تكريم 236 متطوعا ومتطوعة قدموا 5664 ساعة تطوعية خلال خمسة أيام، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الاجتماعية بالأمانة الدكتور عبد الرحمن الشهيل شهادات التكريم للفريق التطوعي مقدمين الشكر لهم على مشاركتهم المتميزة في تنفيذ ونجاح المبادرة.

روابط ذات صلة

الفرق الرقابية بعمل الخبر تكثف جولاتها في عطلة عيد الفطر المبارك

الفرق الرقابية بعمل الخبر تكثف جولاتها في عطلة عيد الفطر المبارك
أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة الـ 42 من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الثلاثاء القادم

أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة الـ 42 من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الثلاثاء القادم
2800 جولة رقابية على الأسواق التجارية في “الشرقية” خلال يومين

2800 جولة رقابية على الأسواق التجارية في “الشرقية” خلال يومين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*