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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية في الشورى تجتمع بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

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لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية في الشورى تجتمع بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية في الشورى تجتمع بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=985673
المناطق - واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، مع سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، بمقر المجلس بالرياض اليوم.
وفي مستهل الاجتماع رحب الربيعة بالسفير السنغافوري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين لجنتي الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية في مجلس الشورى والبرلمان السنغافوري، بما يسهم في دفع العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان السنغافوري من خلال تبادل الخبرات والزيارات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما.
من جانبه، أشاد سفير جمهورية سنغافورة، بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة في سبيل التسهيل على الحجاج والمعتمرين من شتى بقاع الأرض، وما يجده الحجاج والمعتمرين من سنغافورة الذين يقصدون الحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف، وما يجدونه من يسر وسلاسة في أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة.
وبحث الاجتماع بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام بين المملكة وجمهورية سنغافورة، كما جرى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في شتى المجالات بما يسهم في تقوية العلاقة بينهما في كافة المجالات.
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تساهم بشكل رئيس في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات في مختلف دول العالم، وذلك لتعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في المجالات كافة عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.

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