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مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”

مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”

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مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”

مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”
http://almnatiq.net/?p=985676
المناطق - الرياض

كشف عضو مجلس إدارة غرف شركات السياحة في مصر، علي المانسترلي، عن الشروط التي وضعتها السعودية للموافقة على أداء مناسك الحج لعام 2021.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أنه “لن يسمح لمن هم دون 18 عاما، أو أكثر من 60 عاما لأداء الحج هذا العام، ولابد من حصول الحاج على جرعتين من لقاح كورونا قبل دخول المملكة بمدة أسبوع”، لافتا إلى أن “السعودية أجازت لقاح (سينوفارم) الصيني المصرح به في مصر إلى جانب لقاح (أسترازينيكا) البريطاني”.

وقال: “يشترط لأداء مناسك الحج أن يكون الحاج قد أجرى تحليل “PCR” قبل دخول المملكة، بمدة 72 ساعة”، مؤكدا أنه “بعد تحقيق الشروط المبينة سيخضع الحاج إلى العزل الصحي لمدة 3 أيام في السعودية، ويتم إجراء مسحة أخرى يبدأ بعدها الحاج بأداء المناسك”.

وعن “الحج السريع” قال، إنه “لن تقل مدة أي برنامج عن 14 يوما”، متوقعا أن “تسمح السعودية لأعداد تتراوح ما بين 25 – 30 ألف حاج مصري لأداء مناسك الحج لهذا العام”.

ومثّل إعلان منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، موافقتها على لقاح شركة سينوفارم الصينية، خبرا سارا للدول العربية، التي تواصل معركتها ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها وافقت على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.

وكانت الإمارات في طليعة الدول التي أعلنت تسجيل لقاح سينوفارم =ضد فيروس كورونا، وبالتالي الموافقة على استخدامه في عملية التطعيم.

وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية بشأن فعالية لقاح سينوفارم، بعدما أظهر درجة أمان ممتازة وحماية فعالة، خلال مختلف مراحل التجارب السريرية.

يشار إلى أن لقاح سينوفارم يعد من اللقاحات القليلة ضد كورونا، التي لا تخلف أي آثار جانبية مقلقة، عكس لقاحات فايزر وموديرنا وأسترازينيكا.

ويعتمد لقاح سينوفارم على طريقة تقليدية، تتمثل في حقن فيروس غير نشط (يحتوي على جزيئات فيروسية ميتة تُخلق في المختبر قبل أن تقتل وهي غير معدية).

وبذلك يكون الكثيرون من أبناء المنطقة العربية قد حصلوا على لقاح آمن في وقت مبكر، دون القلق من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

وسيسهم اعتماد لقاح سينوفارم عالميا في تسهيل عملية التنقل بين دول العالم، وخاصة إلى الدول التي وضعت معايير لدخول أراضيها، ومن بينها اللقاحات المعتمدة. – سكاي نيوز عربية

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