احدث الأخبار

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الشرقية: ٨٧٪ نسبة إنجاز مشروع استكمال تنفيذ جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام
المنطقة الشرقية
 مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”
أبرز المواد
 لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية في الشورى تجتمع بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تعلن عن توقيع عقد المشروع الاستثماري لتطوير موقع بالظهران (أجيال ووك) كمركز متنوع ترفيهي وسياحي
المنطقة الشرقية
 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق برنامج نطاقات المطور
أبرز المواد
 خمسة آلاف مسافر يوقعون على بطاقات الالتزام الصحي بمبادرة “صحتك أمانة”
المنطقة الشرقية
 إصابات كورونا في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ نحو عام
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يوجه بمضاعفة الجهود الرقابية وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
منطقة جازان
 مأساة مروعة.. مقتل 21 متسابقا خلال ماراثون “النهر الأصفر”
أبرز المواد
 “بلا مبالغات” هذه هي الحقيقة العلمية للفطر القاتل وكورونا
أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تنفّذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق

منطقة المدينة المنورة
أمانة الشرقية: ٨٧٪ نسبة إنجاز مشروع استكمال تنفيذ جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام

أمانة الشرقية: ٨٧٪ نسبة إنجاز مشروع استكمال تنفيذ جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام

المنطقة الشرقية
مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”

مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”

أبرز المواد
لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية في الشورى تجتمع بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغافورية في الشورى تجتمع بسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة

أبرز المواد

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق
http://almnatiq.net/?p=985688
المناطق - واس

تنفّذ أمانة المدينة المنورة 10 مشروعات للجسور والأنفاق ضمن مشروعات البنى التحتية الجاري تنفيذها في عدة مواقع, بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة.
وتشمل المشروعات توسعة وتنفيذ 7 جسور و 3 أنفاق بإجمالي 6 آلاف متراً طولياً, وتتضمن تنفيذ نفق تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق سلطانة, ومشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الملك عبدالله, وتنفيذ جسر تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف, وتوسعة جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع وادي العاقول, وتوسعة جسر تقاطع طريق عمر بن الخطّاب مع وادي العزيزية, وتنفيذ نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع طريق الأمير عبدالمجيد, وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله – المرحلة الأولى – وتنفيذ جسر تقاطع طريق عمر بن الخطّاب مع طريق الملك عبدالله, وتنفيذ نفق تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع طريق الأمير عبدالمجيد, واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله.
وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المشروعات ما بين 21% إلى 71% ، فيما من المقرر اكتمال إنجاز بعض هذه المشروعات خلال الأعوام الثلاثة المقبل, حيث تسهم هذه المشروعات في حلّ الاختناقات المرورية في الشوارع والميادين, وتسهيل انسيابية الحركة في شوارع المدينة المنورة, والتسهيل على السكان والزوّار ومستخدمي الطرق في المدينة المنورة.

روابط ذات صلة

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
مركز الملك عبد العزيزيطلق برنامج “أمة وسطا” لتقديم نموذج للشخصية السعودية المتميزة

مركز الملك عبد العزيزيطلق برنامج “أمة وسطا” لتقديم نموذج للشخصية السعودية المتميزة
“أمانة المدينة” تعلن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية

“أمانة المدينة” تعلن طرح فرصة استثمارية جديدة لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*