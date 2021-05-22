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أمير منطقة نجران ينوه بجهود العاملين في إجازة عيد الفطر المبارك

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أمير منطقة نجران ينوه بجهود العاملين في إجازة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة نجران ينوه بجهود العاملين في إجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=985691
المناطق - واس

نوه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بما قُدم من خدمات للمواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال الإدارات والأقسام ذات العلاقة بإمارة المنطقة، وكذلك المحافظات والمراكز التابعة لها.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم وكيل إمارة المنطقة حسن بن عبده العذيقي، والوكلاء ومدراء العموم، ومدراء الإدارات.
وقال سموه “إننا سعداء بما قُدم خلال الإجازة، وما تم إنجازه من معاملات كان لابد من إنجازها في الإجازة”، مُثمناً جهود العاملين في تلك الفترة، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال والعمل على كل ما يخدم الصالح العام ويحقق التطلعات.
وكان سمو أمير المنطقة قد وجه جميع الإدارات والأقسام ذات العلاقة بتقديم الخدمات للمراجعين والمحافظات والمراكز بالاستمرار في أعمالها طيلة إجازة العيد.

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