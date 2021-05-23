أمير منطقة الجوف يستقبل وكلاء الإمارة والمحافظين

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، وكلاء إمارة المنطقة والمحافظين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، الذين قدّموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما بادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالصحة والعافية واليُمن والبركات, حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز كافة المعاملات الخاصة بالمراجعين والتسهيل عليهم.

ونوه سمو أمير المنطقة بما تبذله القيادة الرشيدة من جهود لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بما يحقق رؤية المملكة 2030، في جميع المجالات, داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.

