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أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة

منطقة تبوك
أمير منطقة الجوف يستقبل وكلاء الإمارة والمحافظين

أمير منطقة الجوف يستقبل وكلاء الإمارة والمحافظين

منطقة الجوف

أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=985701
المناطق- تبوك-علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.
واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة, إضافةً إلى إحصائيات عن الجولات التي نفذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين, مؤكداً أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, مهيباً بالجميع بالمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.
من جانبه ثمن الدكتور الغامدي الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

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