احدث الأخبار

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تشارك في ملتقى رواد الرياضة
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تغلق 63 منشأة خلال 6832 جولة رقابية
منطقة مكة المكرمة
 بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة
منطقة عسير
 أمير منطقة القصيم يستقبل مدير إدارة سجون المنطقة المعيّن حديثاً
منطقة القصيم
 وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “نمذجة الإجابة” على الدعاوى
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس المجلس البلدي بالرياض
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة الجوف يستقبل وكلاء الإمارة والمحافظين
منطقة الجوف
 آل الشيخ يوجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران ينوه بجهود العاملين في إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة نجران
 أمانة المدينة المنورة تنفّذ 10 مشروعات للجسور والأنفاق
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الشرقية: ٨٧٪ نسبة إنجاز مشروع استكمال تنفيذ جسر طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع تقاطع سكة الحديد بالدمام
المنطقة الشرقية
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تشارك في ملتقى رواد الرياضة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تشارك في ملتقى رواد الرياضة

المنطقة الشرقية
أمانة جدة تغلق 63 منشأة خلال 6832 جولة رقابية

أمانة جدة تغلق 63 منشأة خلال 6832 جولة رقابية

منطقة مكة المكرمة
بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة

بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة

منطقة عسير
أمير منطقة القصيم يستقبل مدير إدارة سجون المنطقة المعيّن حديثاً

أمير منطقة القصيم يستقبل مدير إدارة سجون المنطقة المعيّن حديثاً

منطقة القصيم

الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس المجلس البلدي بالرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس المجلس البلدي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=985706
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض، الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك .
وبادلهم سموه التهنئة معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير على أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات .

روابط ذات صلة

أمين الرياض يوجه رؤساء البلديات بالقيام بجولات لمعرفة احتياجات السكان ومعالجة ملاحظاتهم

أمين الرياض يوجه رؤساء البلديات بالقيام بجولات لمعرفة احتياجات السكان ومعالجة ملاحظاتهم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لـ الطلاب: يتطلب التحصين لحضور الاختبارات

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لـ الطلاب: يتطلب التحصين لحضور الاختبارات
شرطة منطقة الرياض : القبض على ( 5 ) مقيمين اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية

شرطة منطقة الرياض : القبض على ( 5 ) مقيمين اعتدوا على شخص داخل إحدى الصالات الرياضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*