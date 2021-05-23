الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس المجلس البلدي بالرياض

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض، الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الفطر المبارك .

وبادلهم سموه التهنئة معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة سائلاً الله العلي القدير على أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات .