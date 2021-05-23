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أمير منطقة القصيم يستقبل مدير إدارة سجون المنطقة المعيّن حديثاً

أمير منطقة القصيم يستقبل مدير إدارة سجون المنطقة المعيّن حديثاً
http://almnatiq.net/?p=985713
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم, العميد محمد بن سليمان الحبيشي، بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة سجون المنطقة.
وأكد سموه أهمية خدمة النزلاء داخل الإصلاحيات، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي تركز على التأهيل وتهيئتهم ليكونوا أفراد فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.
من جانبه نوه العميد الحبيشي بالدعم المستمر الذي تحظى به مختلف القطاعات بالمنطقة من سمو أمير القصيم وسمو نائبه، مؤكداً حرصه وزملاءه على القيام بالواجبات المناطة بهم.

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