بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة

المناطق - عسير

تستكمل بلدية بيشة مشروع سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة ومخططات شرق المدينة، وتوريد وتركيب أرصفه والإنترلوك وبلدورات، وأعمال تشجير للجزيرة الوسطية، وذلك ضمن منظومة المشاريع التي تنفذها البلدية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان بأن البلدية بدأت بأعمال استكمال سفلتة طريق الملك سعود بن عبد العزيز بطول ٢٦٠٠ م.ط، وجاري العمل على سفلتة المتبقي من مخططات شرق المدينة حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧٢% موضحاً بأن ذلك يأتي سعياً لجهود البلدية في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة.

وأبان ”آل جلبان ” بأن أعمال مشروع استكمال سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة، الذي تنفذه البلدية وفق أعلى المعايير والجودة، يسير بالشكل الصحيح وسيتم الاستفادة منه بأقرب وقت وأن البلدية تعمل جاهده على تطوير واكتمال الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها .

وقال آل جلبان ” أن البلدية تعمل وفق الخطة التنموية لاستكمال كافة المشاريع التنموية في المحافظة، مشيرا الى أن الجميع سيستفيد من كافة المشاريع بعد الانتهاء منها.