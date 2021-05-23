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أمانة جدة تغلق 63 منشأة خلال 6832 جولة رقابية

أمانة جدة تغلق 63 منشأة خلال 6832 جولة رقابية

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أمانة جدة تغلق 63 منشأة خلال 6832 جولة رقابية

أمانة جدة تغلق 63 منشأة خلال 6832 جولة رقابية
http://almnatiq.net/?p=985720
المناطق - جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 6832 جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية والتي أسفرت عن إغلاق 63 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 181 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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