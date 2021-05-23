أمانة الاحساء .. 83 % إنجاز مشروع تطوير ” سوق الأربعاء الشعبي “

الدمام - المناطق

أنجزت أمانة الأحساء ممثلة بوكالة المشاريع ٨٣٪ من مشروعها لتطوير سوق الأربعاء الشعبي وسط مدينة المبرز ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة أوجه التشوه البصري حيث يمثل السوق قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من ٥٠ عاماً ، على مساحة إجمالية تقدر بـ ٤٥ ألف متر مربع. وأوضح أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ان المشروع يأتي إمتداداً لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية ” الاسبوعية ” وتنظيمها بصورة أمثل مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني ، موضحاً ان مشروع تطوير السوق يتضمن انشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي ، بالإضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة ” فود ترك ” ومواقع للاسر المنتجة وتهيئة موقع السوق لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأضاف الملا .. تسعى الأمانة مستقبلاً الى تطوير الأسواق الشعبية ” الأسبوعية ” لأهميتها في المجتمع الأحسائي وفي مقدمتها ( سوق الخميس في مدينة الهفوف، سوق الجمعة في بلدة الطرف، سوق الأحد في بلدة القارة، سوق الإثنين في مدينة الجفر ) ، منوهاً الى ان مبادرة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين تأتي في اطار الارتقاء بالبيئة العمرانية، انطلاقاً من توجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ،وفق مرتكزات عدة من بينها تدعيم” الابتكار ، الترفيه ، الاندماج التصميمي والمعماري ، الاستثمار ، الاستدامة ، تطوير الخدمات العامة ، المحافظة على تراث الأسواق الشعبية “.