نائب أمير الشرقية يطلع على إنجازات فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية

الدمام - المناطق

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخالدي والذي قدم لسموه تقريراً عن جهود فرع الوزارة.

ونوه سموه بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به وزارة التجارة في متابعة الأسواق وما يعرض فيها والتأكد من مطابقته للمعايير والاشتراطات قبل وصوله لمستهلك النهائي ومتابعة منافذ البيع ، كما اطلع سموه على تقرر الأداء التشغيلي لفرع الوزارة.

وأوضح الخالدي بأن فرع الوزارة بقطاعاته الأربعة نفذ الكثير من العمليات شملت في قطاع الأعمال (١٧،٠٦٣) عمليات على نظام ناجز لقطاع الأعمال للسجلات التجارية و (٢،٣٦٠) قرار شركاء معدلو (٢.١١٩)عقد تأسيس الكتروني تمت دراستها و(٤٤٥) جمعية عمومية تم الإشراف علها ومعالجة طلباتها و (١١٣،٣٧٢) عملية صادرة من شهادات المنشأ و(١،٠٢٦) عملية بالوكالات التجارية و(١٧٨) عملية بالمهن الحرة وفي قطاع الشئون الرقابية (١١٦،٨٢٣) بلاغ وارد من مركز البلاغات و(١٢٠،٩٢٩) جولة رقابية على المحلات التجارية و(١٥،٣٠٦) مخالفة فورية و (٣٣٢) قضية أحيلت للنيابة العامة وفي قطاع القانون التجاري (٤٠) قضية أحيلت للنيابة العامة و(٢٧) قضية أحيلت للجنة النظر في مخالفات أحكام لشركات و(٧٨) قضية أحيلت للإدارة العامة للسجل التجاري بالوزارة.

وأضاف الخالدي أما قطاع الخدمات المشتركة تم تدريب (٣٠٩) موظف وموظفة في فروع مكاتب المنطقة لشرقية ونسبة (٩٢٪) وتم عقد عدد (١٦) ورشة عمل زيادة الوعي برؤية المملكة ٢٠٣٠وتم تدريب عدد (٥٢) طالب وطالبة من التدريب التعاوني ضمن مبادرة الوزارة مع الجامعات لتدريب طلابها .