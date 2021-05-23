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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=985735
الدمام - المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11389جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 57 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 501 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 2869 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

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