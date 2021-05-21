أمير منطقة الحدود الشمالية ينوه بجهود وزارة التجارة في تطوير المنظومة التجارية

المناطق - واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بما حققته وزارة التجارة من تطوير لعناصر المنظومة التجارية بما يُحفز ويُمكن رجال ورواد الأعمال ويحمي حقوق المستهلكين في إطار مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، لمدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز, الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي لأعمال الفرع.

واستمع سموه لشرح من الفائز عن أعمال الفرع بالمنطقة والجولات الرقابية على منافذ البيع والمستودعات والمتاجر والخدمات التي قدمت وانسيابية الإمداد خلال أزمة كورونا والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة على ما تحقق من إنجازات ومشاركات ونحوها .

وأشاد سموه بجهود وإنجازات فرع وزارة التجارة بالمنطقة، داعياً لبذل المزيد من الجهود التخطيطية والتشغيلية لتنفيذ مبادرات وزارة التجارة بالمنطقة بهدف تحسين وتعزيز البيئة التجارية ، مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل مع الغرفة التجارية والصناعية بعرعر ومختلف الجهات ذات الصلة لتنمية عناصر المنظومة التجارية بالمنطقة بشكل متسارع ومستدام.

من جانبه، أعرب مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه لأعمال الفرع.