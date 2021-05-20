أمير منطقة الباحة يقلّد “العسيري” رتبته الجديدة

المناطق - واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، الضابط المرافق لسموه المقدم محمد بن صالح معدي العسيري رتبته الجديدة .

وهنأ الأمير حسام بن سعود، المقدم “العسيري” بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق.

من جهته عبّر المقدم “العسيري” عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الآمال والتطلعات.