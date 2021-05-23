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شرطة منطقة الرياض : القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء

شرطة منطقة الرياض : القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء

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شرطة منطقة الرياض : القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء

شرطة منطقة الرياض : القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء
http://almnatiq.net/?p=985750
المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله تعاطي شخص مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء وتصوير ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر ، برفقة مواطن آخر في العقد الثالث من العمر، وضُبط بحوزتهما مواد مخدرة، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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