احدث الأخبار

دراسة: العثور على نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في الكلاب!
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض : القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء
منطقة الرياض
 أمير منطقة الباحة يقلّد “العسيري” رتبته الجديدة
منطقة الباحة
 مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 2,500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثالث من مايو
دولي
 أمير منطقة الحدود الشمالية ينوه بجهود وزارة التجارة في تطوير المنظومة التجارية
منطقة الحدود الشمالية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يطلع على إنجازات فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يشيد بدعم القيادة لبرامج تحفيز قطاع الأعمال لنمو التوطين
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء .. 83 % إنجاز مشروع تطوير ” سوق الأربعاء الشعبي “
المنطقة الشرقية
 الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تشارك في ملتقى رواد الرياضة
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تغلق 63 منشأة خلال 6832 جولة رقابية
منطقة مكة المكرمة
 بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة
منطقة عسير
دراسة: العثور على نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في الكلاب!

دراسة: العثور على نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في الكلاب!

أبرز المواد
شرطة منطقة الرياض : القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء

شرطة منطقة الرياض : القبض على شخصين تورطا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء

منطقة الرياض
أمير منطقة الباحة يقلّد “العسيري” رتبته الجديدة

أمير منطقة الباحة يقلّد “العسيري” رتبته الجديدة

منطقة الباحة
مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 2,500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثالث من مايو

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينتزع 2,500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثالث من مايو

دولي

دراسة: العثور على نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في الكلاب!

دراسة: العثور على نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في الكلاب!
http://almnatiq.net/?p=985752

أفادت تقارير باكتشاف العلماء لنوع جديد من فيروس كورونا يعتقد أنه نشأ في الكلاب، فيما قد يكون الشكل الثامن الفريد للفيروس المعروف بأنه يسبب المرض لدى البشر.

وقال العلماء في دراسة نشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases، إن نتائجهم من المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بالتهاب رئوي في 2017-2018، أكدت على تهديد الصحة العامة من قبل فيروسات كورونا الحيوانية، حسبما ذكرت رويترز.

وقالوا إنهم اختبروا عينات مسحة أنف مأخوذة من 301 مريضا بالتهاب رئوي في مستشفى في ولاية ساراواك بشرق ماليزيا. وثمانية من العينات، معظمها من أطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الكلاب، وفقا للتقرير.

إقرأ المزيد
خبراء يؤكدون عدم وجود صلة بين لقاحات
خبراء يؤكدون عدم وجود صلة بين لقاحات “كوفيد-19” ومشكلات الخصوبة والعقم
ووجد التسلسل الجيني الإضافي أن السلالة الجديدة – CCoV-HuPn-2018 – تشترك في خصائص فيروسات أخرى معروفة بأنها أصابت القطط والخنازير، ولكنها كانت في الغالب مشابهة لتلك التي من المعروف أنها أصابت كلابا.

كما حملت طفرة جينية غير موجودة في أي من فيروسات كورونا الكلاب المعروفة، ولكنها كانت موجودة في سلالات بشرية مثل SARS-COV وSARS-COV-2، القاتل وراء جائحة “كوفيد-19”.

وأفادت وكالة رويترز أن مصدر فيروس كورونا SARS-COV-2 نفسه، ما يزال غير واضح.

وقال العلماء إن النتائج تشير إلى أن الفيروس من المحتمل أن ينتقل مؤخرا من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على ضرورة إجراء دراسات إضافية لتحديد ما إذا كان يمكن أن ينتقل بين البشر.

وقال المعدون أيضا إنه من غير الواضح ما إذا كان الفيروس يمكن أن يصيب الناس بالمرض، مضيفين أنه من الممكن أن يكون مجرد “حمل” في الشعب الهوائية للمريض دون أن يسبب المرض.

ومن المعروف أن سبعة فيروسات كورونا تسبب المرض للإنسان: أربعة تسبب نزلات البرد وثلاثة تسبب الأمراض المعروفة باسم سارس وMERS و”كوفيد-19″.

روابط ذات صلة

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “نمذجة الإجابة” على الدعاوى

وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة “نمذجة الإجابة” على الدعاوى
آل الشيخ يوجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط

آل الشيخ يوجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط
مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”

مصر: السعودية تسمح بدخول المصريين الذين تلقوا لقاح “سينوفارم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*