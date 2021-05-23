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التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم محاضرة للتأكيد على “أهمية المراجعة الداخلية”

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقيم محاضرة للتأكيد على “أهمية المراجعة الداخلية”
http://almnatiq.net/?p=985755
المناطق - الرياض

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بالرياض محاضرة بعنوان “أهمية المراجعة الداخلية”، قدمها أستاذ المحاسبة بجامعة الملك خالد الدكتور محمد بن عبد الله آل عباس، بحضور الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومنسوبي التحالف.
وطُرِح خلال المحاضرة الدور الفاعل المناط بأهمية المراجعة الداخلية في المؤسسات، كونها شريكا حقيقيا مساعدا لأقسام الإدارة بما تقدمه من دور بارز لتصحيح المسار، وبناء الثقة وتجاوز الهفوات وتحقيق رسالتها وتجويد العمل بها وإرساء مبادئ الجودة.
وأوضح الدكتور آل عباس أن المراجعة الداخلية تسعى بشكل أساسي للتوجيه والإصلاح لكشف الأخطاء وفرض المحاسبة، داعيا الجميع إلى التعاون مع إدارة المراجعة الداخلية لتحقيق الهدف منها.
وأبان أن رسالة المراجعة الداخلية تتلخص في استثمار الطاقات والكفاءات المتاحة من خلال المعايير واللوائح والأنظمة والتعليمات والوصول بها إلى أساليب تقويم الأداء ونتائج الأعمال المالية والإدارية للإدارات والأقسام، والخروج بتوصيات تساعد على تحقيق أهداف هذه الجهات بشكل خاص وأهداف الإدارة بشكل عام بُغية تقليل المخاطر وإقرار أساليب تقويم ثابتة ومستقلة لفحص ومراجعة جميع الأنشطة.
تأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش التي يقدمها التحالف لمنسوبيه لرفع مستوى الوعي المعرفي والوظيفي وتحقيق أعلى معايير الجودة والإنتاجية الوظيفية.

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