أمير القصيم يدشن برنامج “جادة 30” التابع لبنك التنمية الاجتماعية لإيجاد بيئة ملائمة لرواد الأعمال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم برنامج “جادة 30” الأول من نوعه على مستوى المملكة, وأحد أحدث مشاريع بنك التنمية الاجتماعية بفرعه في بريدة، حيث يأتي كجزء من الخطة الإستراتيجية لتحول فروع البنك لتقديم حزمة خدمات تمكينية وتأهيلية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة.

واستمع سموه إلى شرح عن البرنامج ومناطق ومساحات العمل المشتركة، والمكاتب التنفيذية الخاصة وأبرز الخدمات المقدمة، التي تشتمل على مساحة عمل مشتركة تصل مساحته إلى 2000م2، وأكثر من 45 مكتباً مُستقبِلاً، ومنطقة عمل مفتوحة تستوعب أكثر من 45 مستفيداً، و5 قاعات اجتماعات، وكبسولات اجتماعات ومكاتب عالية الخصوصية، ومنطقة عمل حر، وأكثر من 35 برنامجاً تم تصميمها خاصة لمواجهة تحديات تأسيس واستدامة المشاريع.

ووصف الأمير فيصل بن مشعل بن سعود برنامج “جادة 30” بالورشة دائمة العمل الهادفة لتمكين وخدمة رواد الأعمال لتبادل الخبرات عبر تهيئة البيئة المناسبة لاستبدال مكاتب الموظفين إلى مساحات عمل مشتركة.

وأشار سموه إلى أن برنامج “جادة 30” يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بدعم برامج ريادة الأعمال التي كان لها أثر كبير خلال الجائحة بعد أن دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره إيمانا بأهميته كونه المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد.

وبارك سمو أمير القصيم لرواد الأعمال بالمنطقة وجود مثل هذا الإنجاز المتميز، منوهاً بما تحقق من جهود على أرض الواقع، حاثاً أبناء الوطن على الاستفادة من المعطيات والممكّنات لإيجاد فرص العمل لأكبر قدر ممكن من الشباب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد أن برنامج تطوير فروع البنك يهدف إلى تحويل هذه الفروع من مكاتب إدارية لموظفي البنك إلى مساحات تفاعلية مخصصة للعملاء وللرياديين لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم وتسويق منتجاتهم، وبناء منصات لتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق أهدافهم التجارية.

وأشار إلى أن التركيز في “جادة 30” ينصبّ على أن تكون فروع البنك جاذبة لمجتمع رواد الأعمال لتعمل كمحطة متكاملة للرياديين والانتقال بهم من مرحلة الفكرة إلى مرحلة بناء شركات ناشئة ومتطورة، إضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر وبناء القدرات وتوليد وتطوير الأفكار وتقديم الاستشارات المهنية والتوجيه والإرشاد، وإقامة الفعاليات المرتبطة بمجتمع ريادة الأعمال والاستفادة من كوادر البنك البشرية، مشيراً إلى أن البنك سيفتتح خلال العام الحالي 4 مواقع لجادة 30 في مدن أخرى منها الرياض وتبوك وخميس مشيط والدمام.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير فرع بنك التنمية الاجتماعية سلطان الحربي, وأمين برنامج التوطين بالإمارة أحمد المشيقح, ومسؤولو البنك.