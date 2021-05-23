اتحاد الدراجات يختتم ٧ سباقات في الرياض والطائف بمشاركة أكثر من 160 درّاجاً

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اختتم الاتحاد السعودي للدراجات سباقاته الـ 7 التي أقيمت على مدى يومين في الرياض والطائف، بمشاركة أكثر من 160 دراجاً يمثلون الأندية ومراكز التدريب والهواة.

وفي العاصمة الرياض حقق المركز الأول في بطولة دوري الاتحاد الأولى للهواة الدراج مايكل روزا، وحل ثانياً إبراهيم الهويشل، وثالثاً وسام الأزهر.

وفي منافسات بطل المملكة بالطائف حقق دراجو نادي السلام المراكز الثلاثة الأولى في فئة ” الكبار “، حيث جاء مصطفى ربيع بالمركز الأول، وجاء بالمركز الثاني علي جساس، وثالثاً علي الشيخ، وفي فئة ” الكبار ” فردي ضد الساعة حقق دراج نادي الاتفاق محمد الجابر المركز الأول، وفي المركز الثاني دراج السلام مصطفى الربيع، وثالثاً دراج الفتح علي السليمي.

وفي فئة الشباب سيطر أيضاً دراجو السلام على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء علي شهاب أولاً، و أحمد أبوعبد الله ثانياً، وثالثاً سلمان آل ربح، وفي منافسات “الناشئين” تُوّج دراج نادي الفتح أمير السلطان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني دراج السلام رضا المناسف، وثالثاً دراج الفتح عبدالوهاب المطر، ومنافسات “البراعم” حقق دراج السلام أمين حيان المركز الأول، وفي المركز الثاني زميله محمد اليوسف، وفي المركز الثالث دراج اليرموك معاذ عسيري، وفي آخر سباقات بطل المملكة خُصص لفئة “الهواة” وجاء بالمركز الأول عبدالعزيز السيد، والمركز الثاني عبدالمجيد مفرح، وثالثاً براء باخشوين.

وتَوّج رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبد الله بن علي الوثلان، وعضو مجلس الإدارة محمد العوامي أبطال الرياض بعد نهاية السباقات، فيما تَوّج أبطال الطائف عضو مجلس الإدارة المهندس سامي العويضي ومدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبد الله الزايدي ومدير السباق سعود الهويمل.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للدراجات أكد خلال السباقات على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا .