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وفاة 21 شخصًا خلال عاصفة جليدية شمال شرق الصين

وفاة 21 شخصًا خلال عاصفة جليدية شمال شرق الصين
http://almnatiq.net/?p=985774
المناطق - وكالات

لقي 21 شخصًا مصرعهم ، فيما أصيب 8 آخرون في العاصفة الجليدية التي اجتاحت جبال مقاطعة غانسو شمال شرق الصين .
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة -نقلاً عن قيادة فرق الإنقاذ- في بيان بأن تساقط البرد والأمطار الجليدية التي كانت ترافقها الرياح العاتية للعاصفة نتج عنها مقتل 21 شخصًا أثناء مشاركتهم في ماراثون مئة كيلومتر في الجبال في المقاطعة، مشيرة إلى أنه تم العثور على مشاركين كانوا قد فُقدوا في العاصفة .

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