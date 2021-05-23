منسقة الأمم المتحدة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة: التصعيد في غزة تسبب في تفاقم الوضع الإنساني المفجع

المناطق - الرياض

أكدت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز أن التصعيد في غزة تسبب في تفاقم الوضع الإنساني المفجع والناجم عن 14 عاما من الحصار والانقسام الداخلي، إلى جانب تكرار الأعمال القتالية.

وأشارت هاستينغز في بيان اليوم عقب زيارتها لغزة إلى إطلاق نحو 18 مليون دولار هذا الأسبوع من صندوق التبرع الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنه يجب امتلاك القدرة على تنفيذ خطة الدعم المُعدّة بحذافيرها.

ودعت إلى تعزيز وقف إطلاق النار مع الجميع وتفادي الاستفزازات، وإخضاع أولئك الذين ينتهكون القانون الدولي الإنساني للمساءلة، وإتاحة أفق سياسي يعالج الأسباب الجذرية التي تقف وراء استمرار النزاع.