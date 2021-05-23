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مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تحقق المركز الأول في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة2021

مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تحقق المركز الأول في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة2021
http://almnatiq.net/?p=985780
المناطق - الرياض

كرمت أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء- المنبثقة عن القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماعها الذي عُقد عن بعد اليوم- مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة التي فازت بالمركز الأول في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة 2021م.
وأوضح مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة ناصر بن عبدالله الغامدي أن الفوز بالجائزة يعدّ دافعاً للمضي قدماً في مبادرات وبرامج المركز وتحقيق المزيد من الإنجازات، مقدما التهنئة لفريق عمل المبادرة الذي أثمرت جهوده خلال ثلاث سنوات من انطلاق المبادرة بتحقيق العديد من النتائج التي تُوّجت بهذه الجائزة.
وبيّن أن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة انطلقت أواخر عام 2018م ضمن حزمة من مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية 2030، حيث قام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتنفيذ هذه المبادرة بهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تحفيز المواطنين على اقتناء أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية وصناعة وطنية بأسعار مخفضة.
وأكد الغامدي أن أجهزة التكييف عالية الكفاءة المشمولة بالمبادرة حققت وفراً في استهلاكها للطاقة يقدر بأكثر من 40% مقارنة بأجهزة التكييف القديمة الموجودة في مختلف المنازل بالمملكة، مبيناً أن جميع المكيفات المشمولة تعدّ على المستوى الأخضر ولا تقل نسبة كفاءة الطاقة بها عن 13 EER.
وأفاد أن عدد المواطنين المستفيدين من المبادرة تخطى المائة ألف، حيث تُقدم خصما يبلغ 900 ريال على كل مكيف من المكيفات عالية الكفاءة المشمولة بالمبادرة ولعدد 6 مكيفات لكل مستفيد، مشيراً إلى أن المبادرة تُقدم خدمة الشراء عن بُعد عن طريق المتاجر الإلكترونية المشاركة أو عبر الاتصال هاتفياً على أحد المتاجر المذكورة بموقع المبادرة الإلكتروني.
ودعا الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل إلى زيارة موقع المبادرة: https://heac.gov.sa أو التواصل مع الرقم الموحد: 920024322

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