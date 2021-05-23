احدث الأخبار

جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا
أبرز المواد
 استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين
أبرز المواد
 رئيس شؤون الحرمين يدشن ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات
أبرز المواد
 “سالك” تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة
أبرز المواد
 الشيخ السديس يثمن جهود الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة لنقطة البداية إذا استمر اقتحام الأقصى وحصار الشيخ جراح
أبرز المواد
 مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تحقق المركز الأول في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة2021
أبرز المواد
 منسقة الأمم المتحدة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة: التصعيد في غزة تسبب في تفاقم الوضع الإنساني المفجع
أبرز المواد
 وفاة 21 شخصًا خلال عاصفة جليدية شمال شرق الصين
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تكشف عن مؤشرات أداء الجهات الخدمية
أبرز المواد
جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

أبرز المواد
استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين

استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين

أبرز المواد

رئيس شؤون الحرمين يدشن ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات

رئيس شؤون الحرمين يدشن ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات
http://almnatiq.net/?p=985788
المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات في الحرمين الشريفين.
ونوه معاليه باهتمام القيادة الرشيدة في إطار رؤية المملكة 2030 بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تَحقق من الإنجازات -بفضل الله- والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين، آخرها نجاح موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وأشار إلى مضامين الرؤية وما جاءت به من محاور وركائز تدفع عجلة البلاد نحو الازدهار والرخاء والتقدم، مثمناً الجهود المبذولة في الملتقى, ومؤكداً اهتمامه بما يصدر عن الملتقى من محاور وتوصيات والرفع بها.

روابط ذات صلة

جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني
الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا
مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*