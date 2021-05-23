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استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين
http://almnatiq.net/?p=985789
المناطق - وكالات

واصلت السلطات المصرية اليوم فتح معبر رفح البري استثنائيًا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات.
وأوضح مصدر مسؤول بمعبر رفح في تصريح له اليوم، أنه جرى فتح المعبر من الجانب المصري استثنائيًا لليوم الثامن على التوالي وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من غزة وإدخال المساعدات.

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