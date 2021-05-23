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مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا
http://almnatiq.net/?p=985790
المناطق - وكالات

لقي 12 شخصاً مصرعهم في إيطاليا اليوم إثر سقوط عربة (تلفريك) بعد انقطاع الحبل الذي يحملها، كما أصيب في الحادث طفلان أعمارهما 5 و9 أعوام وحالتهما خطيرة.
ونقلت وكالة “أنسا” للأنباء عن فرق الإنقاذ في المنطقة أن الحبل انقطع قبل الوصول إلى الجبل بـ300 متر، مما أدى إلى سقوط القاطرة وارتطامها بمنطقة غابات وعرة وسقوط ركابها، ونتج عنه مقتل 12 شخصا ، في حين جرى نقل الطفلين بالطائرة إلى مستشفى ريجينا مارغريتا في تورينو.

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