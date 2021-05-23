جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

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اختتمت أمس مجريات بطولة Rainbow Six Siege وهي البطولة الثالثة من الدوري السعودي الإلكتروني الذي يقيمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية .

وفاز باللقب نادي Osh-Tekk Warriors للمرة الثانية على التوالي ، وحصل على المركز الثاني نادي TheUltimates وبمنافسة قوية مع البطل ، فيما حصل على لقب أفضل لاعب بالبطولة عبدالإله الوهابي من نادي Osh-Tekk Warriors.

وتواجه في المباراة النهائية للبطولة البطل والوصيف وكانت سجلاتهما خاليه من الخسائر حيث كانت مباراة النهائي الفيصل بينهما لتحديد البطل.

بدوره عبّر أفضل لاعب في البطولة عبدالإله الوهابي عن سعادته وفخره بما حققه، مثمناً دعم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لهم كلاعبين من خلال تطوير بيئة رياضية جديدة متكاملة.

فيما قال نائب الرئيس التنفيذي بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لقطاع الرياضات والتسويق أحمد البشري: “نسعد بما نراه من حماس وتفاعل من قِبل مجتمعنا وعدد المشاهدات على قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في منصات البث المباشر تويتش واليوتيوب أكبر دليل على ذلك”.

وأضاف: “استكمالية الدوري السعودي الإلكتروني أتت بهوية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجديدة بعد فصله عن الرياضات الذهنية وهذا ما يجعلنا متخصصين في مجال الرياضات الإلكترونية وأن نعمل بجهد أكبر”.

وستنطلق بعد غدٍ الثلاثاء بطولة Overwatch التي انضمت حديثاً لمجريات الدوري السعودي الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الدوري وسيتنافس عليها في المرحلة النهائية 8 أندية وذلك بعد مرحلة التصفيات.