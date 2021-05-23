احدث الأخبار

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الرشيد
أبرز المواد
 جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا
أبرز المواد
 استمرار فتح معبر رفح لاستقبال المصابين الفلسطينيين
أبرز المواد
 رئيس شؤون الحرمين يدشن ملتقى الرؤية وأثرها في تطوير الخدمات وتحقيق الإنجازات
أبرز المواد
 “سالك” تُورّد أول شحنة من القمح الأسترالي إلى المملكة
أبرز المواد
 الشيخ السديس يثمن جهود الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة لنقطة البداية إذا استمر اقتحام الأقصى وحصار الشيخ جراح
أبرز المواد
 مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تحقق المركز الأول في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة2021
أبرز المواد
 منسقة الأمم المتحدة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة: التصعيد في غزة تسبب في تفاقم الوضع الإنساني المفجع
أبرز المواد
 وفاة 21 شخصًا خلال عاصفة جليدية شمال شرق الصين
أبرز المواد
أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الرشيد

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الرشيد

أبرز المواد
جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

أبرز المواد

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الرشيد

أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة الرشيد
http://almnatiq.net/?p=985803
المناطق - واس:

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل عزاءهما لأسرة الرشيد بوفاة فقيدتهم شقراء بنت إبراهيم الرشيد – رحمها الله -.
وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بأسرة الفقيدة عن مواساتهما للجميع , سائلين الله بأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جهتها عبرت أسرة الفقيدة عن الشكر لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على مواساتهما , سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وفسيح جناته.

روابط ذات صلة

جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني

جولة الحسم تنهي ثالث بطولات الدوري السعودي الإلكتروني
الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 20953 إصابة بفيروس كورونا
مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

مقتل 12 شخصاً في حادث تحطم (تلفريك) في إيطاليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*