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“أبشر” تُجيب على أبرز الاستفسارات الشائعة حول خدماتها

“أبشر” تُجيب على أبرز الاستفسارات الشائعة حول خدماتها
http://almnatiq.net/?p=985809
المناطق - الرياض:

استعرضت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا من قبل المستفيدين حول خدماتها.

وأوضحت أنه يمكن لأفراد الأسرة دون 15 سنة إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيا من خلال المنصة وفق شروط الخدمة التالية: ليس لديهم بصمة مسجلة بالنظام (لم يصدر لهم هوية وطنية)، ووجود عنوان واصل، وسداد رسوم الخدمة حسب المدة المختارة، وأخيرًا تواجد فرد الأسرة داخل المملكة.

وأكدت خلال استعراضها لأبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا، أنه يمكن تسجيل المولود إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية، مبينة أنه في حال إتمام تسجيل المولود إلكترونيا بنجاح يتم التالي: حصول حديثي الولادة على سجل مدني تلقائيا، وتحديث بيانات سجل الأسرة بإضافة المولود، ثم إرسال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل تسجيل المولود، وأخيرًا توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث عبر (واصل).

وأشارت إلى أنه إذا كانت بيانات الطفل حديث الولادة المعروضة غير صحيحة فيجب عدم إكمال إجراءات الخدمة ومراجعة المستشفى لتصحيح البيانات الخاطئة، لافتة إلى أنه في حال التسجيل بعد تجاوز 30 يومًا من تاريخ الولادة سيتم احتساب غرامة تأخير.

وقالت إنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليا (خرج ولم يعد)، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة، أو من خلال رفع طلب من خلال خدمة (واصل) بعد مرور 30 يوما من انتهاء التأشيرة.

وأضافت أن خدمة تفويض المركبات متوفرة في منصة أبشر، من خلال الدخول إلى “إدارة المركبات”، واختيار المركبة مصدر التفويض.

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