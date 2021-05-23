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الشباب يمزق شباك الفيصلي بخماسية في دوري المحترفين

الشباب يمزق شباك الفيصلي بخماسية في دوري المحترفين
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حول فريق الشباب تأخره لفوز عريض أمام نظيره الفيصلي، بنتيجة 5 -1، في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفيصلي بالهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب هشام فايق، قبل أن يتعادل متعب الحربي للشباب في الدقيقة 43.

وسجل سيبا الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 59، وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب جوانكا في الدقيقة 79.

وأحرز  اللاعب فابيو مارتينيز في الدقيقة 90 الهدف الرابع للشباب، قبل أن يختتم المهاجم النيجيري إيجالو الأهداف للشباب في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة، وصل الشباب إلى النقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري،بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 36 نقطة في المركز التاسع.

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