عسيري يفند وجود علاقة بين الفطر الأسود وكورونا

المناطق - الرياض:

أوضح الوكيل المساعد للصحة الوقائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، أن وسائل تشخيص وعلاج “الفطر الأسود” متوفرة، كما أنها لا تستدعي القلق والارتباك.

وبرز عسيري أن “الفطر الأسود” لا يتسبب بمشاكل صحية للبشر إلا في حالات نادرة عند المصابين بنقص المناعة الشديد لأسباب مختلفة، حيث قد تؤدي هذه الفطريات إلى عدوى انتهازية.

ولفت عسيري إلى أنه ليس هناك علاقة مباشرة للفطر الأسود بكوفيد-19، وإن حصلت للمصابين بكورونا فهي مرتبطة بالأمراض المزمنة المصاحبة وليس بكورونا نفسه.

وأفاد بأن الفطر الأسود يكون موجودًا في التربة وقنوات التكييف وقد يستنشقه الإنسان ويتخلص منه بدون مضاعفات إلا في حالات نقص المناعة الشديد؛ فقد يتسبب في التهابات الجيوب الأنفية وما جاورها.

وأضاف عسيري أن العدوى بهذه الفطريات نادرة ومعروفة لدى المختصين، ولا تنتقل من إنسان إلى آخر مثل الفيروسات والبكتيريا، وأن ما يحدث في الهند هو حالات متفرقة وليس وباءً أو تفشياً.

يشار إلى أن الهند وعدد من الدول سجلت عدة اصابات بالفطر الأسود، أدى لإثارة القلق لدى البعض من أن يكون ذلك سلالة جديدة لفيروس كورونا أو مضاعفات تتبع الإصابة بالفيروس.

وفقًا لموقع أخبار 24