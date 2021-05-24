تعرف على موعد تطبيق برنامج نطاقات المطور

المناطق - الرياض:

أعلن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، عن موعد تطبيق برنامج نطاقات المطوّر، الذي أطلقته الوزارة اليوم (الأحد).

وأبرز نائب وزير الموارد البشرية، أن الفوارق الجوهرية بين نطاقات المعمول به حالياً، والمطوّر، والمتمثلة في: إلغاء الأحجام وإبدالها بمعادلة طردية، ما بين نسب التوطين اللازمة وعدد الأفراد العاملين في المنشأة، ودمج الأنشطة الاقتصادية في البرنامج من 85 إلى 32 نشاطاً، والرفع التدريجي للنسب خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد أبوثنين، أن برنامج نطاقات المطور، سيشمل جميع منشآت القطاع الخاص، التي يبلغ عدد العاملين فيها 6 أشخاص فأكثر، مشيراً إلى أنّ موعد تطبيق القرار سيكون بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

ونوّه إلى أن استمرار تصنيف المنشآت إلى 5 نطاقات، هي: بلاتيني، أخضر مرتفع، أخضر متوسط، أخضر منخفض، أحمر، لافتاً إلى أن النطاق السادس وهو الأصفر، تم إلغاؤه في فترة سابقة.

يُشار إلى أن (نطاقات) المطور، يُعد من أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشياً مع استراتيجية سوق العمل، والتي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م.