البحرين تعلق دخول القادمين من هذه الدول

البحرين تعلق دخول القادمين من هذه الدول

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البحرين تعلق دخول القادمين من هذه الدول

البحرين تعلق دخول القادمين من هذه الدول
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قررت البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي: الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال، على جميع الرحلات الجوية بدءاً من الغد، ويشمل القرار القادمين من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت.

ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

وأشارت شؤون الطيران المدني البحرينية أن المسافرين “المتطعمين أو غير المتطعمين” القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول.

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