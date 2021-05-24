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صحة بيشة تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول

صحة بيشة تحقق مراكز متميزة في مؤشرات تجربة المريض للربع الأول
http://almnatiq.net/?p=985869
المناطق - عسير:

حققت مديرية الشؤون الصحية ببيشة مراكز متميزة من خلال مؤشرات تجربة المريض للربع الأول من العام الحالي 2021م.

وأوضحت صحة بيشة، أنها حققت المركز الأول على مستوى المناطق والتجمعات الصحية في كل من؛ مركز السكر، ومركز النمو والسلوك، والعيادات الخارجية بصحة بيشة.

كما حققت صحة بيشة المركز الثاني على مستوى المناطق والتجمعات الصحية بمركز الأمير سلطان لأمراض الكلى، ومراكز فحص ماقبل الزواج، وبنوك الدم، والعناية المركزة لحديثي الولادة، والرحلات العلاجية الرئيسية “المراكز الصحية، والطوارئ، والتنويم، والعيادات الخارجيةوالأشعة”.

وبينت أن وزارة الصحة تهتم بتطوير وتحسين مبادرات تجربة المريض على جميع المرافق الصحية، وأن الخطوات المستقبلية في تحسين تجربة المريض سيكون تركيزها على الاستثمار في دراسة احتياجات المرضى وذويهم، وعملاء المنشآت الصحية عن ماذا يبحثون وماذا يفضلون، والتركيز على مبادئ الشفافية وتوضيح المعلومة الصحيحة والملائمة للمرضى، والاعتماد على وجود أكثر من نقطة إتصال مع المريض لتثقيفه وزيادة مشاركته في رحلة علاجه.

في السياق نفسه، أشاد “فالح بن ناصر الشهراني” مدير الشؤون الصحية ببيشة، بالجهود المبذولة والعمل بروح الفريق الواحد في تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه، لافتاً إلى أن صحة بيشة تواصل العمل على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأفضل المستويات، وأن جميع فرق العمل مستمرة في اداء مهام وتطوير أساليب العمل اللازمة لمواجهة هذه الجائحة بشكل مستمر وفق منظومة وبرامج وزارة الصحة.

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