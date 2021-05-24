جمعية الإعلام السياحي توصي بتطوير الوسائل الرقمية في القطاع

المناطق - الرياض:

اختتمت أمس ندوة جمعية الإعلام السياحي بالسعودية الافتراضية المشتركة مع المركز العربي للإعلام السياحي بعنوان” افاق المستقبل السياحي بين التعافي من الجائحة والاجراءات الاحترازية” ضمن برامج الملتقى العربي 13 للإعلام السياحي، وذلك بمشاركة ٤ متحدثين وحضور أكثر من ٧٠ مشارك بالسعودية وبريطانيا والامارات ومصر والخروج بـ ٥ توصيات.



وناقشت الندوة عدة محاور تلامس عودة السياحة تدريجيا في ظل جائحة كورونا – كوفيد ١٩ وما بعدها، وعن مسئوليات الإعلام السياحي نحو انطلاقة السياحة ما بعد جائحة كوفيد ١٩، والإرشادات العامة للحفاظ على سلامة المسافرين خلال الجولات السياحية، ودور المنصات الاجتماعية والتطبيقات الرقمية في السياحة السعودية، وأثار التحول الرقمي على وكلات السفر والسياحة وقطاع الأعمال.



ونتج عن الندوة عدد من التوصيات أدلى بها الخبراء والمهتمين بالشأن السياحي بالمملكة العربية السعودية .



وشارك في الندوة الافتراضية الأستاذ خالد آل دغيم الخبير الدولي في الإعلام السياحي رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي، والأستاذ هاني محلاوي الأخصائي الصحي، والأستاذة ندى القثمي خبيرة التسويق عبر الإعلام الرقمي بفندق أنجم مكة، والأستاذ فهد الماضي رئيس مجلس إدارة شركة فير فوكس والإعلامي ريان مقلان رئيس مجلس إدارة شركة رواد الرؤيا ونخبة من الاعلامين والمهتمين والعاملين والمتخصصين بالقطاع السياحي.

وتطرق رئيس جمعية الإعلام السياحي خالد ال دغيم في حديثه بالندوة إلى أهمية دور الأعلام السياحي في تنمية السياحة السعودية وطرق الترويج الحديثة مابعد كوفيد19 مؤكدا إن الإعلام السياحي شريك في التنمية السياحية وعليه تقع مسؤلية إبراز جهود رؤية الوطن ٢٠٣٠ في مجال السياحة وعكس الصورة الحقيقة للمكتسبات الوطنية .

وأشار الاخصائي الصحي هاني محلاوي إلى أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية واخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد – 19 قبل السفر وخلال الجولات السياحية أو البرامج السياحية يتم تطبيق كافة البرتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة كـ غسل اليدين وتحقيق التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر في الفنادق مع لبس الكمامات، والاعتماد على الدفع الالكتروني والبعد عن الدفع الورقي، منوها بأهمية المتابعة الدقيقة لكبار السن والأطفال خاصة في المرافق السياحة المغلقة .



وأكدت مديرة التسويق عبر الاعلام الرقمي بفندق أنجم مكة الاستاذة ندى القثمي على أن الحياة الان اختلفت كثيرا عن ما سبقها جراء ظهور فيروس كورونا مما ساهمت في ارتفاع معدلات استخدام التقنية في جميع خدماتنا ومتطلباتنا اليومية مبينا أن انشاء إدارة التحول في المنشآت السياحية يسهل على الزوار الاستفادة الشاملة من كافة الخدمات للمنشأة من خلال التطبيقات والمواقع التقنية.

كما أوضح الأستاذ فهد الماضي الرئيس التنفيذي لمنصة مزود خدمات السفر في فير فوكس أن مثل هذه الندوات وورش العمل تنعش القطاع السياحي ويجد فيها أصحاب القطاع والمستثمرين فرصة لتبادل الخبرات ووضع الخطوط للمسارات الجديدة للانتعاش بعده جائحة وأكد الماضي الى ضرورة تضافر الجهود بين قطاع السياحة والإعلام للوصول الى نتائج مرضية في معالجة الأزمة والتعاون في بناء إعلام متخصص يخدم القطاع وأفرعه المسانده.

وختم مدير الندوة رئيس شركة رواد الرؤيا الإعلامي ريان مقلان بأن القطاع السياحي يعد البنية الاقتصادية الأولى لكثير من دول العالم فكل تمنياتنا بعودة الحياة السياحية إلى طبيعتها في القريب العاجل مع الاخذ في الاعتبار بأهمية التحول الرقمي والتقيد بالضوابط والاجراءات الاحترازية، مشيرا إلى تحقيق حكومة خادم الخرمين الشريفين الكثير من الإنجازات الرقمية وتحقيق نموذج متطور بين دول العالم في التحول الرقمي من خلال استحداث كافة الوسائل الرقمية الخدمية للمواطن والمقيم في مجالات متعددة كـ الخدمات الحكومية والصحة والتعليم والتجارة والسياحة والحج والعمرة وغيرها.



وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- تكثيف الدور الإعلامي في التوعية الصحية والتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية في الجولات السياحية.

2- وضع الخطط العريضة للترويج الممنهج والبناء للوجهات السياحية الجديدة.

3- المحافظة على كبار السن والأطفال خلال السفر بالابتعاد عن التجمعات وأخذ الحيطة والحذر لعدم نقل العدوى إليهم من المصابين بالأمراض المعدية.

4- انشاء إدارة تدريب خاصة بالتحول الرقمي في وزارة السياحة أو وزارة الإعلام للتوسع المعرفي والتدريبي حول التحول الرقمي بالمجتمع السعودية.

5- التوسع في انشاء وتطوير الوسائل التقنية الرقمية في مجال السياحة.