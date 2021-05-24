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حماس تتحفظ على دور السلطة في إعمار غزة.. ومصر تدعو الفصائل لمباحثات في القاهرة

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حماس تتحفظ على دور السلطة في إعمار غزة.. ومصر تدعو الفصائل لمباحثات في القاهرة

حماس تتحفظ على دور السلطة في إعمار غزة.. ومصر تدعو الفصائل لمباحثات في القاهرة
http://almnatiq.net/?p=985900
المناطق - وكالات

كشفت مصادر مصرية عن تحفظ حركة حماس على إشراف السلطة الفلسطينية على إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع الحركة مع الوفد الأمني المصري.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن حماس اقترحت أنْ يكون ملف إعادة الإعمار من خلال لجنة وطنية يتم تشكيلها في غزة تضم متخصصين، وشخصيات عامة، وممثلين للفصائل، وهو ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه حتى الآن.

ووفقاً للمصادر، فقد أكدت القاهرة على ضرورة أن تشرف السلطة الفلسطينية على إعادة الإعمار “لأنها الممثل الشرعي”.

وكشفت مصادر فلسطينية في غزة ورام الله، لـ”الشرق”، أن إسرائيل رفضت مطالب حركة حماس التي حملها الوفد المصري بشأن شروط وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار. 

ونقل الوفد المصري لقيادة الحركة، في اجتماع عقد معها، الأحد، في غزة، الموقف الإسرائيلي الذي يصر على أن يجري إعادة إعمار القطاع من خلال السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية، على غرار ما جرى عقب حرب عام 2014.

وقال مسؤول في حماس، لـ”الشرق”، إن الوفد المصري عمل على تثبيت وقف إطلاق النار، لكن الجانب الإسرائيلي يحاول فرض سياسته على القطاع، وهذا ما نرفضه وسنرفضه بشدة”.

وكشف أن حماس، سجلت أمام الوفد المصري اعتراضها على مواصلة الإغلاق الإسرائيلي لمعبري “كرم أبو سالم” و”إيرز” وعلى عدم سماح إسرائيل للصيادين بدخول البحر.

وأشار المسؤول في حماس، إلى أن الوفد المصري حمل مواقف الحركة إلى الجانب الإسرائيلي.

هدنة طويلة الأمد

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرية لـ”الشرق” أن الوفد الأمني المصري إلى غزة دعا الفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة لبحث التوصل إلى هدنة طويلة الأمد، لافتة إلى أن الوفد توجه إلى تل أبيب.

ويواصل وفدان مصريان إجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، بهدف الاتفاق على ضمانات لاستمرار وقف إطلاق النار المتزامن في غزة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تعهَّد، الخميس، بتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة، في معرض إشادته باتفاق وقف إطلاق النار المتزامن بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال بايدن، وفقاً لوكالة رويترز، إن الولايات المتحدة ستعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية النافذة “لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة، وحشد الدعم الدولي لسكان غزة ولجهود إعادة إعمار القطاع”.

وأوضح: “سنفعل هذا بشراكة كاملة مع السلطة الفلسطينية، وليس حماس، على نحو لا يسمح لحماس بإعادة ملء ترسانتها العسكرية”.

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