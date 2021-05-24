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وفيات كورونا في الهند تتجاوز 300 ألف

وفيات كورونا في الهند تتجاوز 300 ألف
http://almnatiq.net/?p=985902
المناطق - الرياض

أعلنت نيودلهي الاثنين، أن جائحة “كوفيد-19” حصدت في الهند أرواح أكثر من 300 ألف شخص، لتصبح بذلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وقالت وزارة الصحّة الهندية إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303 آلاف و720 شخصاً، ما يعني أنّ أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في غضون أسبوعين فحسب.

في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر في العالم من حيث عدد السكّان إلى 26.7 مليون شخص.

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