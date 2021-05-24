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مصادر: 60 ألفًا عدد حجاج هذا العام.. للفئة العمرية 18 – 60 عامًا

مصادر: 60 ألفًا عدد حجاج هذا العام.. للفئة العمرية 18 – 60 عامًا

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مصادر: 60 ألفًا عدد حجاج هذا العام.. للفئة العمرية 18 – 60 عامًا

مصادر: 60 ألفًا عدد حجاج هذا العام.. للفئة العمرية 18 – 60 عامًا
http://almnatiq.net/?p=985907
المناطق - الرياض

كشفت مصادر عن أنه تم تحديد أعداد الحجاج لحج عام 1442هـ بستين ألف حاج، مع مراجعة ما يُستجد حيال الأوضاع الوبائية محليًا وعالميًا، على أن يتراوح أعمار المسموح لهم بأداء الحج بين (18 – 60) عامًا.

وتضمنت البروتوكولات الصحية لأداء فريضة الحج هذا العام التأكد من خلو المرشحين للحج من الأمراض المزمنة الحادة، وإرفاق تقرير طبي يثبت أنهم بصحة جيدة ضمن متطلبات الحصول على تصريح الحج.

وبالنسبة لحجاج الخارج؛ يُشترط حصولهم على كامل الجرعات من اللقاحات المعتمدة في السعودية، مع إبراز شهادة تثبت ذلك مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلادهم، على ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الثانية من لقاح ذي جرعتين والأولى من لقاح ذي جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يومًا.

وتلزم الاشتراطات جميع حجاج الخارج بتقديم شهادة فحص “PCR” بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل 72 ساعة من موعد السفر.

أما حجاج الداخل فيُشترط حصولهم على جرعة واحدة -على الأقل- من لقاح معتمد مضى على أخذها (6 – 8) أسابيع، مع الحصول على الجرعة الثانية بمجرد القبول المبدئي للحج بمدة لا تقل عن أسبوعين قبل التوجه لمناطق الحج.

ويُطلب من حجاج الداخل عمل مسحة “PCR” تثبت خلوهم من فيروس كورونا خلال 48 ساعة قبل التوجه للأراضي المقدسة.

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